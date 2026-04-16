전쟁이 키운 에너지 안보…원전·LNG·중동 재건까지 건설주 3중 수혜

전쟁을 계기로 에너지 안보 중요성이 부각되면서 건설업종이 원전, LNG, 중동 재건이라는 세 가지 축에서 동시에 수혜를 받을 가능성이 커졌다는 분석이다. 유가와 가스 가격 급등, 호르무즈 해협 리스크로 각국이 에너지 자립과 공급망 다변화에 나서면서 관련 인프라 투자가 확대되는 흐름이다. 특히 원전은 미국·유럽 중심으로 발주 확대가 본격화되고 있고, 한국형 원전은 가격 경쟁력과 시공 경험을 바탕으로 수주 기회가 늘어날 것으로 기대된다.

여기에 미국 내 에너지·인프라 투자 확대와 중동 지역 재건 수요까지 더해지며 건설사들의 성장 동력이 강화되고 있다. 중동에서는 전쟁으로 훼손된 에너지 시설 복구 수요가 발생하고, EPC 중심 구조상 국내 건설사로 수혜가 집중될 가능성이 높다. 이에 따라 건설업종은 단기 이벤트가 아닌 구조적 성장 국면에 진입했다는 평가다.

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