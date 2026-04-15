경기도가 중동 전쟁으로 어려움을 겪고 있는 도내 농업인과 농식품 업체에 390억원을 긴급 수혈한다.

경기도는 최근 원자재 가격 상승과 물류비 부담으로 경영난을 겪고 있는 도내 농업인·농식품 생산업체를 위해 포장재 지원과 저리 대출 등 총 390억원을 지원하기로 결정했다고 15일 밝혔다.

경기도는 먼저 350억원 규모의 '농어업 긴급경영자금 저리 대출'을 시행한다. 도내 농어업 경영체 대상 연 1%로 경영자금을 대출하는 것으로 개인은 6000만원, 법인은 2억원까지 가능하다.

경기도는 포장재 관련 업체에도 40억원을 지원한다.

지원 대상은 ▲수출농식품 포장재 ▲도매시장 출하용 포장재 ▲경기도지사 인증 'G마크' 농산물 포장재 ▲로컬푸드 포장재 등 총 4개 사업이다.

이번 포장재 지원은 수출 경쟁력 유지뿐만 아니라 신선 농산물의 유통 비용을 낮춰, 농업경영체의 생산비 절감과 경영 안정에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

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박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "현장 의견 수렴 결과, 최근 원유 수급 차질과 물류비 상승으로 농업인과 농식품 기업들이 큰 고통을 겪고 있다"며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀를 기울여 경기 농식품이 국내외 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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