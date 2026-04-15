이스라엘과 레바논이 14일(현지시간) 미국을 끼고 연 3자 회담에서 직접 협상하는 데 합의했다. 다만 이번 회담에서 레바논 휴전 관련 합의는 이뤄지지 않았다.

이날 미 국무부에 따르면 나다 하마데 모아와드 주미 레바논 대사와 예키엘 라이터 주미 이스라엘 대사는 마코 루비오 국무부 장관 등과 함께 미 워싱턴DC 국무부 청사에서 회담했다.

마코 루비오 미 국무부 장관(왼쪽 세번째) 등 이스라엘·레바논 협상 참석자들. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

레바논과 이스라엘 간 고위급 회담은 1993년 이후 처음이다. 양국은 외교관계가 없으며, 이스라엘 건국 이후 사실상 전쟁 상태를 지속하고 있다.

회담 뒤 미 국무부는 성명을 내고 "양측은 상호 합의된 시간과 장소에서 직접 협상을 개시하기로 합의했다"고 밝혔다.

미 국무부는 "미국은 양국이 이 역사적 이정표를 달성한 것을 축하하며 추가 협상과 레바논 정부가 무력 사용 독점권을 회복하고 이란의 과도한 영향력을 종식하려는 계획을 지지한다"며 "2024년 합의를 넘어 보다 포괄적인 평화 협정으로 이어지기를 기대한다"고 밝혔다.

또 "적대 행위 중단에 대한 어떠한 합의도 별도의 경로가 아닌 미국의 중재 아래 양국 정부 간에 이뤄져야 한다"고 강조했다.

뉴욕타임스(NYT)는 이에 대해 이란에 레바논 휴전은 미국과 이란 간 논의 대상이 아니라는 메시지를 보낸 것으로 풀이된다고 설명했다.

이날 회담에서는 이스라엘·레바논 간 휴전과 레바논 내 친이란 무장정파 헤즈볼라의 장기적 무장해제, 양국 간 평화협정 체결 등이 논의된 것으로 알려졌다.

그러나 레바논에서 이스라엘과 교전을 벌어지는 당사자는 레바논 정규군이 아닌 헤즈볼라다. 헤즈볼라가 이번 회담에 참여하지 않았기 때문에 레바논과 이스라엘 정부 간 합의가 실제로 전투를 종식시킬지는 불확실하다고 NYT 등은 지적했다. 헤즈볼라는 그간 이스라엘과 레바논 정부 간 모든 회담에 반대해왔다.

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이스라엘과 레바논 간 휴전은 미국과 이란 간 협상의 주요 쟁점 중 하나다. 지난 7일 미국과 이란이 2주 휴전에 합의했으나, 이스라엘은 레바논은 합의 대상이 아니라며 공격을 계속하고 있다. 이란은 미국에 레바논에서의 휴전 수용을 촉구하고 있다. 오는 21일 미국과 이란 간 2주 휴전이 끝나는 가운데 이르면 16일 양측이 다시 협상을 재개할 것으로 보인다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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