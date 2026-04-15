미국이 호르무즈 해협에서 대이란 봉쇄에 나선 지 하루 만에 도널드 트럼프 미국 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리가 14일(현지시간) 호르무즈 해협 개방과 관련해 통화했다.

모디 총리는 사회관계망서비스(SNS)에서 "친구인 트럼프 대통령에게서 전화를 받았다"며 "서아시아 정세에 대해 논의했으며, 호르무즈 해협을 개방되고 안전하게 유지하는 것이 중요하다는 점을 강조했다"고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 나렌드라 모디 인도 총리. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

백악관 당국자도 두 정상 간 통화 사실을 확인했다. 다만 통화 내용 관련 자세한 설명은 하지 않았다.

AD

트럼프 대통령과 모디 총리 간 전화는 미국이 호르무즈 해협에서 대이란 해상 봉쇄를 개시한 지 약 하루 만에 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 모디 총리에게 호르무즈 해협 개방을 위한 지원을 요청했을 것으로 보인다. 인도는 전체 원유 수입량의 40%가 호르무즈 해협을 거치기 때문에 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 타격이 크다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>