키어 스타머 영국 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 오는 17일(현지시간) 호르무즈 해협에서 자유로운 통행을 복원하기 위한 국제 화상 회의를 개최한다.

14일(현지시간) 블룸버그 통신 등에 따르면 프랑스 대통령실 엘리제궁은 "안보 상황이 허락할 때 호르무즈 해협에서 항행의 자유를 회복하기 위한 계획을 논의할 것"이라고 밝혔다.

키어 스타머 영국 총리(왼쪽)와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그간 영국과 프랑스는 이란 전쟁에 적극적으로 개입하지 않으면서 전투가 멈춘 뒤 호르무즈 해협에서 안전한 통항을 위한 방어 임무를 수행할 수 있다는 입장이었다.

영국 총리실 대변인도 "이번 회의는 분쟁이 끝난 후의 국제 해운 보호를 위해 조율되고 독립적인 다국적 계획을 위한 노력을 진전시킬 것"이라고 밝혔다.

앞서 지난달 26일 프랑스 합참의장 주관으로 세계 35개국 군 수장이 중동 상황을 논의하는 화상회의를 열었다. 지난 2일에는 영국 주도로 40여개국 외무장관이 호르무즈 해협 개방 방안을 모색했다. 당시 한국도 이들 회의에 참여했다. 다만 블룸버그는 유럽 당국자들을 인용해 이 국제회의에서 해군 임무 구성에 관한 진전은 거의 이뤄지지 않았으며, 참여국들이 영구적인 전투 중단이 있을 때까지는 해군 배치를 원하지 않았다고 보도했다.

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한 당국자는 그간의 논의가 군사적 대응보다는 외교적 해법 모색에 무게를 두고 진행돼 왔다고 전했다. 다른 관계자는 회의를 이끄는 영국과 프랑스 내부에서도 해군력 활용 방식, 특히 미국의 역할을 둘렀나 입장이 완전히 정리되지 않은 상태라고 설명했다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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