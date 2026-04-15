국제유가 모두 급락

IEA 올해 석유 수요 감소 전망

美 3월 PPI 전망치 하회

14일(현지시간) 미국의 3대 지수는 일제히 상승세로 마쳤다. 미국과 이란의 2차 종전 회담이 이틀 안에 개최될 것이라는 기대감에 국제유가도 하락하며 위험자산 선호 심리가 확대된 영향이다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 317.74포인트(0.66%) 오른 4만8535.99에 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 81.14포인트(1.18%) 상승한 6967.38, 기술주 중심의 나스닥지수는 10거래일 연속 상승하며 455.347포인트(1.96%) 뛴 2만3639.083에 장을 마쳤다.

이날 미국과 이란의 2차 종전 회담이 이틀 안에 개최될 수 있다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언 덕분에 지수는 환호했다. 트럼프 대통령은 뉴욕포스트와의 전화 인터뷰에서 "향후 이틀 안에 무언가 일어날 수 있고, 우리가 그곳으로(이슬라마바드) 갈 가능성이 더 커졌다"고 밝혔다.

전날 외신 보도를 통해 물밑에서 미국과 이란이 2차 종전 회담을 검토한다는 소식이 나온 지 하루 만이다. 2주간의 휴전 기간이 길어지며 중동 지역의 긴장 완화로 이어질 수 있다는 기대감이 긍정적인 영향을 미다.

또 시장 전망치를 크게 하회한 미국의 3월 생산자물가지수(PPI)도 투자 심리 개선에 도움이 됐다. 미국 노동부 노동통계국은 지난 3월 미국의 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.5% 상승했다고 밝혔다. 이는 다우존스 집계 전문가 전망치(1.1%)를 크게 하회하는 수치다. 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI는 0.1% 올랐다. 역시 전망치(0.5%)를 밑돌았다.

베어드 투자 전략가인 로스 메이필드는 "이란과의 긴장이 다시 고조돼 추가 하락 가능성이 전혀 없다고는 생각하지 않지만, 그럴 가능성은 작다"며 "시장은 이미 이란에 대한 불안감을 어느 정도 반영하고 있는 것 같다"고 분석했다.

이어 "현재 시장은 사상 최고치 부근까지 회복했고, 투자 환경도 훨씬 더 명확해졌으며, 최근 실적 발표 시즌을 앞두고 있어 상승세를 더욱 부추길 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

국제유가도 전날 상승분을 반납하고 하락세로 돌아섰다. 이날 뉴욕상업거래소에서 5월 인도분 미국산 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장 대비 7.9% 급락한 배럴당 94.79달러에 마쳤다. ICE선물거래소에서 6월 인도분 브렌트유 선물은 배럴당 4.6% 하락한 배럴당 94.79달러에 마감했다.

이날 유가는 국제에너지기구(IEA)가 이란 전쟁으로 올해 전 세계 석유 수요는 하루 평균 8만 배럴 감소할 것이란 전망도 매도세를 부추겼다. 이는 지난달 보고서에서 작년 대비 하루 64만 배럴 증가할 것이란 전망을 뒤집은 것이다.

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엑슨모빌 -2.38%, 셰브론 -2.50% 등 정유주는 일제히 하락했다. 반면 델타 +7.07%, 아메리칸에어라인 +8.02%, 유나이티드에어라인 +2.31% 등 항공주는 종전 기대감에 오름세로 마쳤다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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