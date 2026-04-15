뉴욕포스트와 전화인터뷰
호르무즈 재개방 안 돕는 유럽 비판

도널드 트럼프 미국 대통령. 백악관

도널드 트럼프 미국 대통령. 백악관

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도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 앞으로 이틀 안에 파키스탄 이슬라마바드에서 이란과의 2차 종전 협상이 재개될 가능성을 시사했다.


트럼프 대통령은 이날 미 일간 뉴욕포스트와의 전화 인터뷰에서 기자에게 "당신은 거기 머물러야 한다"며 "왜냐하면 향후 이틀 안에 뭔가 일어날 수도 있고, 우리가 그곳으로 갈 가능성이 더 커졌기 때문"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 "가능성이 왜 더 큰지 아느냐"며 "군 최고위 인사(field marshal)가 매우 잘하고 있기 때문"이라고 부연했다. 군 최고위 인사는 아심 무니르 파키스탄군 총사령관을 가리키는 것으로 보인다. 무니르 총사령관은 1차 종전 회담 성사 과정에서 결정적인 역할을 한 것으로 알려졌다.


또 트럼프 대통령은 유럽 지도자들을 향해 호르무즈 해협 재개방을 돕지 않는다고 비판했다. 그는 "그들은 회의를 여는 것 외에는 아무것도 하지 않고 있다. 그들이 하는 일은 회의가 전부"라며 "그들은 종이호랑이"라고 했다.

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한편, 미국과 이란은 지난 11∼12일 이슬라마바드에서 약 21시간 협상을 벌였으나 결렬됐다.


뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr
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기자가 작성하고 AI가 부분 보조한 기사입니다.

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