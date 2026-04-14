국민의힘 경남도당, 사천·양산·고성·하동 예비경선 1위 확정 … 현직과 본경선
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국민의힘 경남도당 제9회 전국동시지방선거 공천관리위원회가 14일 사천시장, 양산시장, 고성군수, 하동군수 후보 예비경선 결과를 발표했다.


도당 공천관리위원회에 따르면 사천시장 후보 예비경선에는 유해남 전 KBS창원방송총국장, 양산시장 후보 예비경선에는 한옥문 전 양산시의회 의장이 각각 1위를 차지했다.

고성군수 후보 예비경선에서는 하학열 전 고성군수, 하동군수 후보 예비경선에선 김현수 전 KBS창원방송총국 보도국장이 가장 많은 지지를 받았다.

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도당 공관위는 예비경선을 통해 선출된 이들 4명과 해당 지역 현역 단체장을 대상으로 본경선을 진행해 각 지역 단체장 최종 후보를 결정할 방침이다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
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