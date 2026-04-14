정체된 전남·광주 변화 강조

경쟁 후보에 연대 손짓도

"통합으로 대도약 이끌 것"

민형배 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 후보가 "시민의 명령을 겸허히 받들어 시민주권 정부를 완성하겠다"고 밝혔다.

민 후보는 14일 민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 최종 후보로 확정된 후 입장문을 내고 "이번 결과는 정체된 전남·광주를 깨우고 시민의 삶을 실질적으로 바꾸라는 주권자의 엄중한 뜻이다"며 "그 명령을 한순간도 잊지 않겠다"고 강조했다.

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선에서 최종 승리한 민형배 후보가 지지자들과 함께 승리의 기쁨을 나누고 있다. 민현기 기자 AD 원본보기 아이콘

이어 "시민이 주인이 되는 '전남·광주 시민주권 정부'를 확실히 세우겠다"고 했다.

그러면서 지역 경제 회복과 일자리 문제를 핵심 과제로 제시했다.

민 후보는 "침체된 지역 산업을 되살리고 양질의 일자리를 만들어 청년이 떠나지 않는 도시를 만들겠다"며 "전남·광주가 다시 도약하는 기반을 확실히 다지겠다"고 밝혔다.

경선 과정에서 경쟁했던 김영록 후보를 비롯해 강기정·신정훈·주철현·정준호 후보 등을 향해 통합 메시지를 냈다.

민 후보는 "함께 경쟁한 모든 후보께 깊이 감사드린다"며 "경쟁은 끝났지만, 전남·광주의 미래를 위한 연대와 협력은 이제부터 시작이다"고 했다.

이어 "모든 후보는 전남·광주의 소중한 자산이다"며 "더 크게 통합하고 더 깊게 연대해 전남·광주 대도약을 함께 이끌겠다"고 덧붙였다.

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한편 민 후보 측은 조만간 경선 조직을 선거대책위원회로 전환하고 본격적인 본선 체제에 돌입할 예정이다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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