태국 '송끄란' 축제 기간 사건사고에 골치

태국의 세계적인 명절이자 축제이지만, 매년 각종 사고로 얼룩진 '송끄란'이 올해도 단 사흘 만에 100명에 육박하는 사망자 수를 기록, 도마 위에 올랐다.

14일(현지시간) 방콕 포스트 등 태국 매체 보도에 따르면, 송끄란 축제를 앞둔 연휴 기간이었던 지난 10~12일 사흘간 총 515건의 교통사고가 발생했으며, 95명이 숨지고 486명이 부상을 입었다.

13일(현지시간) 태국 '송끄란' 축제에 모인 관광객 및 현지인들. AP 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

당국에 따르면 전체 교통사고 가운데 46%가 과속으로 인한 사고로 1위를 차지했으며, 뒤이어 2위는 음주운전(24.5%)이 차지했다. 전체 교통사고 중 77%는 오토바이를 몰던 중 발생했다.

같은 기간 교통 관련 법률 위반으로 유죄 판결을 받은 운전자는 총 1750명에 달했고, 이들 가운데 92%가 음주운전 혐의였다.

송끄란은 태국의 새해맞이 행사다. 유네스코(UNESCO) 인류무형문화유산에도 등재됐으며, 불상을 물로 씻어내 정화하는 문화에서 기원했다. 행사 기간 태국 시민들은 액운을 씻고 축복을 기원한다는 의미로 서로에게 물을 뿌린다. 이같은 '물총놀이'는 세계적인 인지도를 자랑하며, 매년 송끄란 축제에는 현지인과 관광객이 모여 서로에게 물총을 쏘는 장관이 펼쳐진다.

그러나 송끄란 축제 기간에는 논란도 끊이지 않는다. 치솟는 사건·사고 때문이다. 태국 매체들은 송끄란 축제 전후 1주일을 '위험한 1주일'로 칭하며 해당 기간 발생하는 사건·사고를 조명한다. 지난해 송끄란 축제 전후 1주일간에는 총 1539건의 교통사고가 발생했고 253명이 숨졌다.

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성범죄, 폭행, 마약 투약 등 중범죄도 속출하는 것으로 전해졌다. 이에 따라 당국은 교통사고, 범죄 등을 막기 위해 조처에 나섰다. 송끄란 축제 기간에는 음주운전, 헬멧 미착용 등 단속을 강화하고, 미성년자를 상대로 한 주류 판매도 엄격하게 금지했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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