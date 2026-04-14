정부가 이란에 총 50만달러(약 7억4000만원) 규모의 인도적 지원을 제공하기로 했다.

이번 결정은 외교부 장관의 대(對)이란 특사 파견 중 나온 것으로 이란과 협의에 긍정적 분위기가 조성될지 주목된다.

지난 2일(현지시간) 이란 테헤란의 주이란한국대사관 직원 숙소 인근 건물이 폭격을 맞아 파손돼 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이번 지원은 최근 중동 지역의 인도적 위기 심화 속에서 유엔 등 국제기구와 국제적십자사연맹(IFRC) 등의 긴급 지원 요청에 따른 것이다.

앞서 지난달 인도주의업무조정국(OCHA)와 유엔난민기구(UNHCR)은 레바논 긴급지원 요청을 발표했고, 국제적십자연맹 레바논 역시 긴급지원을 요청한 바 있다. 이어 UN과 국제적십자사연맹 역시 이란 긴급 지원을 요청하기도 했다.

이에 정부는 레바논에 유엔아동기금(UNICEF), UNHCR 등을 통해 총 200만달러 규모의 인도적 지원을 제공을 결정했다.

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외교부는 "이번 지원이 피해지역 내 인도적 상황 완화에 도움이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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