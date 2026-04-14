한국 선수 LIV 골프 멕시코시티 출전

안병훈 개막전 공동 9위 유일한 톱 10

디섐보 3회 연속 우승 도전 관심사

코리안 골프클럽이 멕시코에서 반전을 노린다.

안병훈과 송영한, 김민규, 대니 리(뉴질랜드)로 구성된 코리안 골프클럽은 16일(현지시간) 멕시코 멕시코시티의 차풀테펙 골프클럽(파71·7443야드)에서 열리는 LIV 골프 멕시코시티(총상금 3000만달러)에 출전한다.

코리안 골프클럽 주장인 안병훈이 LIV 골프 멕시코시티에서 우승에 도전한다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한국과 교포 선수로 구성된 코리안 골프클럽은 이번 시즌 다소 부진하다. 안병훈이 지난 2월 개막전인 리야드에서 공동 9위를 기록한 것이 최고 성적이다. 코리안 골프클럽의 유일한 톱 10이다.

국내와 일본에서 활약했던 송영한은 지난달 사우스 아프리카 공동 17위, 김민규와 대니 리는 지난 2월 애들레이드 공동 32위가 가장 좋은 성적이다. LIV 골프에 신선한 바람을 불어 넣어야 할 시점이다.

올해 LIV 골프에서 가장 뜨거운 선수는 '헐크' 브라이슨 디섐보(미국)다. 지난달 싱가포르와 사우스 아프리카를 석권했고, 이번 대회에서 3회 연속 우승에 도전한다.

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지난주 '명인열전' 마스터스에서 공동 3위에 올라 LIV 골프 소속 선수로 가장 높은 순위를 기록한 티럴 해턴(잉글랜드)의 상승세도 지켜볼 부분이다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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