권리당원 50%·일반 시민 50% 반영 결선 투표
광산구청장·청와대·재선 의원 거친 행정·국정 경험 강조
“전남·광주 경계 넘어 경쟁력 갖춘 통합특별시 만들 것”

더불어민주당이 6·3 지방선거 전남·광주 통합특별시장 후보로 민형배 의원을 확정했다.


민주당 중앙당선거관리위원회는 이날 민 후보와 김영록 전남도지사가 경쟁한 전남·광주 통합특별시장 결선에서 민 의원이 승리했다고 밝혔다. 결선은 지난 12일부터 14일까지 권리당원 투표 50%와 일반 시민 여론조사 50%를 반영하는 방식으로 진행됐다.

지난달 27일 전남 목포시 수산물유통센터 대강당에서 열린 더불어민주당 전남광주특별시장 후보 선출을 위한 권역별 정책배심원 토론회에서 민형배 경선 후보가 발언하고 있다. 연합뉴스

지난달 27일 전남 목포시 수산물유통센터 대강당에서 열린 더불어민주당 전남광주특별시장 후보 선출을 위한 권역별 정책배심원 토론회에서 민형배 경선 후보가 발언하고 있다. 연합뉴스

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민 후보는 1961년 전남 해남군 마산면에서 태어나 전남일보 기자로 언론계에서 활동한 뒤 광주 광산구청장을 거쳐 제21·22대 국회의원(광주 광산을)으로 재선에 성공했다. 참여정부 청와대 사회조정비서관과 문재인 정부 청와대 자치발전비서관·사회정책비서관을 지내며 지방행정과 국정 경험을 함께 쌓았다.

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민 후보는 앞서 출마 선언에서 "전남과 광주의 경계를 허물고 수도권 일극 체제를 넘어 세계 최고 경쟁력을 갖춘 통합 전남광주 특별시를 만들겠다"고 밝혔다. 이어 "인위적 행정 분리로 예산과 사업을 놓고 경쟁해 온 구조를 넘어서 일자리와 소득을 키우고 다음 세대가 지역을 떠나지 않아도 되는 조건을 만들겠다"며 "이 대통령과 함께 시도민의 손을 잡고 전남·광주 균형 통합의 새날을 열겠다"고 말했다.


호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
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