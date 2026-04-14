6월 지방선거 앞두고 지휘부 화상회의

유재성 경찰청장 직무대행이 '가짜뉴스'에 대한 엄정 대응을 주문했다.

유재성 대행은 14일 전국 경찰 지휘부 화상회의를 열고 중동 전쟁을 악용해 기승을 부리는 가짜뉴스 등 허위·조작 정보에 대한 대응을 강조했다. 회의에선 가짜뉴스를 '중대 범죄'로 규정하고 그에 대한 단속과 수사를 강화하는 방안이 논의됐으며, 6월 지방선거를 50일 앞둔 만큼 이 같은 허위·조작 정보의 최초 유포자를 끝까지 추적해 처벌하라는 지시가 내려졌다.

유재성 경찰청장 직무대행. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

우선 경찰은 체계적인 대응을 위해 서울경찰청·경기남부경찰청·광주경찰청·경남경찰청 등 4곳에 사이버 분석팀을 운영할 예정이다. 가짜뉴스가 무분별하게 확산하기 전 신속히 삭제·차단을 요청하고 관련 범죄 정보는 즉시 수사로 연계해 무관용 원칙으로 대응할 계획이다.

또 선거 공정성을 중대하게 침해하는 5대 선거범죄에 대해서도 단속·첩보 수집을 강화할 방침이다. 5대 범죄는 흑색선전, 금품 수수, 공무원 선거 관여, 불법 단체 동원, 선거폭력 등이다. 경찰은 다음 달 14일 후보자 등록 등 주요 선거일정에 맞춰 같은 달 20일 선거경비통합상황실을 개소해 24시간 운영하는 한편, 지방선거가 질서 있게 치러질 수 있도록 지원할 예정이다.

특히 선거 관련 가짜 정보를 유포하거나 가짜영상(딥페이크)을 이용한 선거범죄에 대해서는 전문 수사역량을 갖춘 시도청 사이버범죄수사대에서 직접 수사하는 등 총력 대응하도록 했다.

AD

유 대행은 "형사사법체계의 변화 속에서 경찰의 역할이 어느 때보다 막중해졌다"며 "허위정보가 우리 사회에 발붙이지 못하도록 최초 유포자를 끝까지 추적해 처벌해야 한다"고 강조했다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>