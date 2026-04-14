이란의 사우디아라비아 공습으로 현대건설 현대건설 close 증권정보 000720 KOSPI 현재가 176,700 전일대비 700 등락률 +0.40% 거래량 1,110,504 전일가 176,000 2026.04.14 15:30 기준 관련기사 현대건설, 핀란드 사절단과 에너지 인프라 협력방안 논의 "일주일 새 20% 폭등" 휴전 소식에 개미들 쓸어 담은 이 종목 변동성 속에서도 기회는 있다? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 의 현지 사무소가 일부 파손된 사실이 뒤늦게 알려졌다.

14일 건설업계에 따르면 사우디 동부 산업도시 주바일 지역에 있는 현대건설의 '아미랄 프로젝트' 현장 사무실이 지난 7일(현지시간) 이란 공습으로 건물이 흔들리면서 천장 일부가 파손되는 피해를 봤다.

현대건설 계동 사옥. 현대건설 AD 원본보기 아이콘

이란은 당일 프로젝트가 진행 중인 주바일 지역의 대규모 석유화학 단지에 보복 공격을 감행했다.

프로젝트는 사우디 국영 석유회사인 아람코가 주바일에서 추진하는 석유화학 플랜트 건설 사업으로, 현대건설과 현대엔지니어링의 수주액은 50억달러(7조4000억원) 규모다.

직장인 익명 커뮤니티 플랫폼인 '블라인드'에는 회사의 미흡한 후속 조처를 성토하는 글이 다수 게시된 것으로 전해졌다.

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현대건설 관계자는 "사무소가 직접적으로 피격된 것은 아니다"라면서 "임직원의 귀국 의사를 파악했으며 임직원의 가족은 비상 상황 대응 체계에 맞춰 귀국 중"이라고 설명했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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