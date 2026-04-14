경찰, 개청 준비단 파견 인력 공모 띄워

반부패·경제·마약·국제 등 담당 인력

중대범죄수사청 개청 준비단이 이달 말 출범할 예정이다. 경찰은 검찰보다 빠르게 반부패·마약 범죄부터 국제 공조 업무를 수행할 인력을 중심으로 파견 인력을 꾸리기 시작했다.

아시아경제 취재를 종합하면 경찰청은 14일 오후 중대범죄수사청 개청 준비단 파견 경찰관 공모를 냈다. 대상자는 경정 2명, 경감 4명, 경위 1명 등 총 7명으로 파견 기간은 중수청이 출범하기 전까지다. 다만 개청 이후로도 운영·지원을 위해 연장 가능하다는 단서가 달렸다.

서울 서대문구 경찰청. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

경찰이 맡게 될 업무를 보면 반부패·공정거래·마약 수사부터 국제 공조 업무까지 중수청이 넘겨받게 될 수사 권한의 범주를 아우른다. 경정급 2명은 반부패 수사 인력 및 인프라 구축과 공정거래 수사 및 경제범죄 수사 협조체계를 다룬다. 경감급 4명은 지명수배자 관리 및 출국금지와 호송·인치 관련 수사장비 관련 사안을 검토하고, 국제 협력·송환 업무, 마약류 범죄 수사 유관기관 관리 등을 담당한다. 경위급은 형사사법시스템(KICS) 구축·연계를 지원한다.

검찰청 폐지와 맞물려 새롭게 출범하는 중수청은 올해 10월2일 개청할 예정이다. 행정안전부 소속으로 설치되는 중수청은 ▲부패 ▲경제 ▲방위산업 ▲마약 ▲내란·외환 ▲사이버 범죄 등 6대 범죄를 수사하게 된다. 초기 인력은 약 3000명 규모로 매년 2만건 안팎의 사건을 수사할 전망이다. 공소청은 기존 검찰에서 수사 기능을 제외하고 공소 제기·유지 기능만 남긴다.

개청 준비단은 행안부 차관을 단장으로 하며 내년 4월 말까지 1년간 존속된다. 사무실은 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에 자리잡을 예정이다. 이르면 이달 말 입주한다.

중수청 인력 구성은 상당수가 경찰 또는 검찰 수사관 출신으로 채워질 전망이다. 경찰과 검찰에서 넘어오는 초기 인력들의 계급 배정을 어떻게 맞출지도 주요 관심사로 거론된다. 검찰은 이날 기준 개청 준비단 파견 인력을 구성하기 위한 공모 등 절차가 진행되지 않은 상태다.

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정부 관계자는 "중수청 출범까지 6개월도 남지 않은 상황에서 수사 관련 규칙과 각종 내부 규칙을 모두 수정해야 한다"며 "중수청 청사를 어디에 둘 것인지, 인력 구성비를 어떻게 짤 것인지 설계해야 할 사안들이 많은 만큼 준비단 인력이 실질적인 역할을 하게 될 것"이라고 했다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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