유재석·김숙·양세형도 등록

(왼쪽부터)조영수 작곡가, 개그맨 김준현. 음실련 제공 AD 원본보기 아이콘

개그맨 김준현이 한국음악실연자연합회에 정식 회원으로 가입했다.

음실련은 프로젝트 밴드 '아묻따밴드'로 활동 중인 김준현이 13일 회원 등록을 마쳤다고 14일 밝혔다. 이번 가입은 같은 팀 멤버인 작곡가 조영수의 권유로 성사됐다.

김준현은 최근 발매한 디지털 싱글 활동으로 발생하는 방송과 플랫폼 내 음악 이용 보상금 등 저작인접권을 보호받는다.

음실련은 가수와 연주자 등 음악 실연자의 권리를 관리하는 국내 유일의 저작권신탁관리단체다. 현재 유재석, 김숙, 조혜련, 홍현희, 윤형빈, 양세형, 유세윤 등 희극인이 가입해 있다.

음실련은 "셀럽파이브처럼 그룹 활동으로 음악적 정체성을 다지는 사례도 증가하는 추세"라며 "음원 스트리밍과 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 확대로 음악 사용처가 다양해졌다"고 설명했다.

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김승민 음실련 전무이사는 "희극인의 가입 문의가 느는 것은 대중문화 경계가 허물어지는 '보더리스' 시대의 단면"이라며 "배우에 이어 개그맨까지 실연자 권리 인식이 확산함에 따라 실질적인 보상 기반을 공고히 하겠다"고 말했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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