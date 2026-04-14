민·관 협력 강화…"모든 학생이 존중받는 교육환경 만들 것"

삼성화재는 교육부·장애인먼저실천운동본부와 '장애공감문화 확산을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 14일 밝혔다.

왼쪽부터 이수성 장애인먼저실천운동본부 이사장, 최교진 교육부 장관, 이문화 삼성화재 사장이 장애공감문화 확산을 위한 업무협약(MOU) 체결식에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 삼성화재 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 청소년기 장애인식 개선 교육의 질을 높이는 한편 장애청소년이 가진 잠재력이 실제 사회적 기회로 이어질 수 있도록 지원 범위를 확대하기 위해 마련됐다. 협약식 이후에는 장애이해 드라마 학생 시사회가 세화여중 학생들을 대상으로 진행됐다. 삼성화재는 2008년부터 교육부, 장애인먼저실천운동본부와 함께 청소년 대상 장애이해 드라마를 제작·보급해왔다. 해당 콘텐츠는 매년 4월20일 '장애인의 날'을 전후해 전국 중·고등학교에서 장애인식 개선 교육 자료로 활용되고 있다.

이 사업은 현재까지 전국 7만여개 학교에서 약 2800만명의 학생이 참여하는 대표적인 교육 프로그램으로 자리매김했다. 또 드라마 시청에 그치지 않고 초·중·고 백일장 대회 등 참여형 프로그램을 병행하며 교육 효과를 높이고 있다. 이러한 성과를 바탕으로 2011년 유엔 장애인권리협약 보고서 우수사례로 선정됐으며 2012년 교육부 표창을 수상하는 등 대외적으로도 성과를 인정받았다.

삼성화재는 장애청소년이 가진 재능과 가능성이 실제 진로와 사회 진출로 이어질 수 있도록 예술 교육과 진로 지원 프로그램을 강화할 계획이다. 이를 통해 단순한 인식 개선을 넘어 장애청소년이 스스로 미래를 설계하고 역량을 키울 수 있는 기반을 마련한다는 방침이다. 이문화 삼성화재 사장은 "이제는 장애에 대한 이해를 넘어 장애청소년이 우리 사회의 당당한 구성원으로 성장할 수 있는 기회를 만들어야 할 때"라며 "재능 있는 청소년들이 자신의 가능성을 현실로 연결할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 했다.

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업무협약식에 참석한 최교진 교육부 장관은 "민관 협력을 더욱 강화하고 모든 학생이 장애 여부와 관계없이 존중받는 교육환경을 만들어 나가겠다"고 전했다. 이와 함께 이수성 장애인먼저실천운동본부 이사장은 "이 자리가 우리 사회의 미래를 더욱 밝히는 새로운 이정표가 되기를 기대하며 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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