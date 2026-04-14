과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)은 싱가포르에서 지난 9일부터 이틀간 열린 '자이텍스 아시아' 전시회에서 국내 우수 정보통신기업 10개사의 참여를 지원했다고 14일 밝혔다.

자이텍스 아시아 슈퍼노바 경진대회 수상 기념사진. 정보통신산업진흥원. AD 원본보기 아이콘

자이텍스 아시아는 두바이에서 개최되는 세계적인 전시회 '자이텍스 글로벌'의 아시아 자매 행사로, 지난해부터 싱가포르에서 매년 개최되고 있다.

올해 행사에는 싱가포르, 말레이시아, 인도, 러시아 등 110개 국가에서 550개 팀이 참여했고, 250명의 투자자가 방문했다.

NIPA는 인공지능기업(코드프레소, 베링랩, 한국딥러닝, 레티튜), 금융기술기업(크로스허브, 유니버스에이아이), 정보보호기업(기원테크, 에프원시큐리티, 플레인비트, 피앤피시큐어) 등 10개사의 전시와 경진대회 참여를 지원했다.

그 결과 한국 기업들은 현지 협력사와 총 200여건, 1400만달러 규모의 수출과 투자 상담을 진행했고, 기원테크와 크로스허브 등은 현지 고객사와 양해각서 3건을 체결했다.

부대행사인 '슈퍼노바 경진대회'에서는 코드프레소와 유니버스에이아이가 준결승 진출을 이뤄냈고, 코드프레소는 3위에 입상해 상금 1만 싱가포르달러(한화 1200만원)를 받았다.

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김득중 NIPA 부원장은 "쟁쟁한 세계적 기업들이 경쟁하는 '슈퍼노바 아시아 경진대회'에서 수상기업이 배출돼 기쁘다"며 "유망한 창업기업이 국제행사에서 활약하고, 인정받을 수 있도록 계속 노력하겠다"고 말했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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