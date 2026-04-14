스마일게이트는 14일 감사보고서를 통해 지난해 연결 영업이익은 전년 대비 30.1% 감소한 3598억원으로 집계됐다고 밝혔다.


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매출은 같은 기간 5.6% 감소한 1조4365억원, 순이익은 36.1% 줄어든 3023억원으로 나타났다.

중국 지역의 '크로스파이어'와 지난해 10월 출시한 퍼블리싱 신작 '카오스 제로 나이트메어'가 성과를 냈지만 '로스트아크' 매출 하락이 전체 실적에 영향을 준 것으로 풀이된다. 로스트아크의 지난해 매출은 약 2800억원으로 전년 대비 40% 감소한 것으로 알려졌다.

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스마일게이트는 올해부터 지주회사 스마일게이트홀딩스와 '크로스파이어' 개발 자회사 스마일게이트엔터테인먼트, '로스트아크' 개발사 스마일게이트RPG 등을 흡수합병해 단일 법인으로 개편했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
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