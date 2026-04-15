국토부, 애틀랜타 이어 확대 시행

국토교통부는 15일부터 인천국제공항을 출발해 미국 디트로이트나 미니애폴리스 공항에서 환승하는 승객을 대상으로 위탁수하물 원격검색을 한다고 밝혔다. 지난해 8월부터 하고 있는 애틀랜타 공항에 이어 대상을 넓혔다.

위탁수하물 원격검색은 인천공항에서 한 수하물 보안검색 X-레이 이미지를 미리 보내 항공기 도착 전 원격 검색 후 이상 없는 수하물은 연결 항공편에 바로 탑재하는 서비스다. 그간 디트로이트나 미니애폴리스 공항에서 환승하는 승객은 수하물이 자동 연결되지 않아 승객이 직접 수하물을 받은 후 세관검사나 수하물 임의개봉 검색 등을 통과해야 했다. 이후 환승 항공사 체크인카운터에서 다시 위탁해야 했다.

김포공항 국내선 탑승구 모습. 사진=김현민 기자 kimhyun81@ AD 원본보기 아이콘

앞으로는 수하물을 찾지 않고 바로 연결편에 탑승하는 짐 없는 환승이 가능해져 환승 시간이 최소 20분 단축될 것으로 국토부는 내다봤다. 기존에는 입국심사를 포함해 1시간 30분가량 걸렸다. 인천에서 디트로이트나 미니애폴리스까지 직항 노선 이용객은 물론 제3국에서 출발해 인천을 거쳐 미국으로 향하는 환승 고객도 같이 적용된다.

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인천~디트로이트·미네아폴리스 노선은 델타항공이 하루 각 1편씩 운항하고 있다. 지난해 이 노선을 이용한 승객은 7만1828명으로 환승객은 4만5235명으로 63%를 차지한다. 이상헌 국토부 공항정책관은 "이번 위탁수하물 원격검색 확대 시행은 한·미 간 항공보안에 대한 상호 신뢰를 기반으로 한 협력 성과"라며 "앞으로 적용 노선을 시애틀과 로스앤젤레스 등 미국 내 주요 공항으로 지속 확대해 국제 항공보안 협력을 강화하겠다"라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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