정명근 화성시장 후보 "성과 완성할 시기"

추미애 경기도 후보 "중요한 시기마다 찾는 곳"

더불어민주당 정명근 화성시장 예비후보와 같은 당 추미애 경기도지사 예비후보가 14일 용주사에서 성효 큰스님(주지) 등 불교계 인사들과 만나 지역 발전과 민생현안에 대한 의견을 나눴다.

더불어민주당 정명근 화성시장 예비후보와 같은 당 추미애 경기도지사 예비후보가 14일 용주사에서 성효 큰스님(주지) 등 불교계 인사들과 만나 지역 발전과 민생현안에 대한 의견을 나눴다. 정명근 후보 제공 AD 원본보기 아이콘

두 후보는 화성의 발전이 곧 경기도의 발전으로 이어진다는 인식을 공유하며, 후보간 협력 의지를 확인하는 자리로 이어졌다.

추미애 후보는 "용주사는 중요한 시기마다 찾았던 곳"이라며 "시민들의 성원에 보답해야 한다는 마음을 다잡는 장소"라고 밝혔다.

이어 추 예비후보는 "시장과 군수가 시군민을 위해 일하는 과정에서 효율적으로 행정이 추진되도록 하는 것이 도의 역할일 것"이라며 경기도와 시군간 행정시스템에 대한 견해를 밝혔다.

AD

정명근 예비후보는 "지난 4년간 화성특례시 발전과 시민의 삶의 질 향상을 위한 사업들이 중단없이 추진되고 완성해야 할 시기"라며 "화성의 발전이 곧 경기도의 발전으로 이어지므로 경기도와의 긴밀한 협력을 통해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 경기도 발전과 화성시 발전을 위해 공동노력하겠다"고 밝혔다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>