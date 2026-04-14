안전·돌봄·문화 결합된

생활밀착형 공간·주민 체감도 강화

경기 안산시(시장 이민근)는 지난 13일 '공공 복합커뮤니티센터 건립공사' 현장을 방문해사업 진행 상황과 안전관리 실태를 점검했다고 14일 밝혔다.

안산시, 공공 복합커뮤니티센터 건립 현장 점검으로 완성도 높인다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 이민근 시장은 시공사 및 감리단과 함께 공사 현장 내·외부를 직접 살피며 마감 상태와 시공 품질 등을 꼼꼼히 점검했다. 아울러 주민이 불편 없이 이용할 수 있도록 완성도 높은 공공시설물로 조성해 줄 것을 당부했다.

또한 최근 기온 변화에 따른 안전사고 예방 대책과 현장 안전수칙 준수 여부를 집중 확인했다. 현장 근로자들과 소통하며 노고를 격려하는 한편 안전 보호구 착용과 정리정돈 등 기본 수칙 이행의 중요성을 강조했다.

공공 복합커뮤니티센터(고잔동 766-1번지 소재)는 영유아부터 성인까지 전 세대가 이용할 수 있는 생활 밀착형 복합시설로, 지역 내 돌봄·안전·문화 기능을 아우르는 거점 공간으로 조성된다. 그동안 주민 편의시설 확충과 공동체 활동 공간 마련에 대한 수요가 지속됨에 따라 사업 추진 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

센터는 총사업비 65억원을 투입해 지상 4층, 연면적 1290.67㎡ 규모로 건립되며, ▲유아놀이실 ▲장난감(도서)대여실 ▲프로그램실 ▲자율방범대실 ▲주민회의실 ▲자치프로그램 운영실 등 다양한 시설로 구성될 예정이다.

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이민근 안산시장은 "공공 복합커뮤니티센터는 영유아의 건강한 성장과 주민 공동체 활성화를 이끄는 핵심 기반이 될 것"이라며 "시민 삶의 질을 높이는 거점 공간으로 적기에 준공될 수 있도록 공사 마무리까지 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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