취임 후 첫 출입기자단 간담회

"9월1일 통합 큰 어려움 없어"

"운임 낮은것 아닌지 생각해볼 필요"

정왕국 에스알(SR) 사장이 14일 "오는 9월 코레일과의 통합 이후에도 일정 기간은 KTX와의 경쟁 요소가 남겨진 통합 체제가 이뤄졌으면 좋겠다"고 말했다.

정 사장은 이날 정부세종청사 인근 한 식당에서 기자 오찬 간담회를 열고 "SR의 노사정 협의체 참여 방향은 두 가지"라며 "첫째는 직원의 신분상 변동이나 임금, 복지가 기존보다 추락하거나 변동이 있으면 안 된다는 것이고, 둘째는 10년 동안 추구해온 KTX와의 경쟁 체제가 어느 정도 유지되는 방향으로 통합돼야 한다는 것"이라고 했다. 코레일·SR 통합을 논의하는 노사정 협의체는 현재까지 3차 회의가 열렸고 4차 회의가 예정돼 있다.

지난 2월 취임한 정 사장이 출입기자단 간담회를 연 것은 이번이 처음이다. 정 사장은 코레일 기획조정실장 시절 SR 법인 설립 실무를 담당했다.

정왕국 에스알(SR) 사장이 14일 정부세종청사 인근 한 식당에서 취임 후 첫 출입기자단 오찬 간담회를 열고 발언하고 있다. 최서윤 기자 AD 원본보기 아이콘

정 사장은 양사 간 급여 체계 차이와 관련해 "기본급은 코레일이 높고, 성과연봉제 기반인 SR은 실수령액이 더 많다"며 "코레일 직원이 3만2000명인데 SR은 700명이라 기본급을 코레일 수준으로 맞추기에는 철도 예산 범위가 너무 넓고 실수령액 기준으로 맞추자면 코레일을 올려야 하는 문제가 생긴다"고 했다. 그는 "예산 범위의 한계가 있지만, 급여가 낮아지지 않도록 서로 맞춰가는 작업을 노사정 협의체에서 진행 중"이라며 "기본급 기준으로 전환해 맞춰가는 방법도 검토할 수 있다"고 했다.

통합 이후 인사 불이익 우려에 대해서는 "부임하기 전에는 기관장 공백이 6개월 이상 이어지면서 직원들이 불안감을 느낀 것이 사실"이라며 "노사정 협의체에서 임금, 복지, 근로조건, 고용 안정 문제가 논의되면서 불안감은 이미 상당 부분 해소됐다고 본다"고 했다.

10년 넘게 화학적 결합이 쉽지 않았던 한국토지주택공사(LH) 통합 사례와 비교해 달라는 질문에는 "초창기에는 일부 갈등이 나타날 수 있지만 LH만큼 오래가지는 않을 것"이라고 했다. 정 사장은 "코레일 예산은 10조원인데 SR은 7000억~8000억원 수준이고, SR은 수서·동탄 등 수도권 남부 기반 회사인 반면 코레일은 전국 단위 회사라 인사 교류가 자유로워지면 갈등 요소가 상당 부분 해소될 것"이라고 했다.

통합 시점에 대해서는 "정부가 정한 9월1일 로드맵을 맞추는 데 크게 어렵지 않을 것으로 판단한다"고 했다. 정 사장은 "기관대 기관의 통합은 철도산업발전기본법상 양수도(讓受渡) 방식으로 진행되는데, 이 방식이면 9월1일 통합에 큰 어려움은 없다"며 "정부 로드맵에 맞춰 가는 것이 공기업 수장의 소임"이라고 말했다.

지난 2월3일 수서를 정차역으로 하는 SRT가 서울역에 도착하고 있다. 이날 코레일과 에스알은 같은달 25일 KTX가 수서역에서 출발하고, SRT는 서울역에서 출발하는 시범교차운행에 앞서 시운전을 진행했다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

통합 이후 한국고속철도(KTX) 운임을 10% 내리는 방안이 노사정 협의체에서 논의되고 있는 것과 관련해서는 수서고속철도(SRT) 마일리지 도입 가능성을 언급했다. 정 사장은 "KTX가 운임 10% 할인에 마일리지까지 있어서 SRT 운임과 역전 현상이 발생할 수 있다"며 "SRT에 마일리지를 도입하는 방안이 검토되고 있지만 최종 확정된 것은 아니다"고 했다.

브랜드 통합 문제에 대해서는 "통합 회사가 되는데 KTX와 SRT 각각의 브랜드를 그대로 유지하는 것은 현실적으로 어렵다"며 "새로운 브랜드로 가거나 어느 하나의 브랜드로 가는 방향이 되지 않겠느냐"고 했다.

정 사장은 만성적인 SR 예매난의 원인으로 15년째 동결된 철도 운임을 지목했다. 그는 "프리미엄 고속버스 요금이 KTX를 넘어선 상황에서 더 빠르고 저렴한 열차로 수요가 몰릴 수밖에 없다"며 "운임이 너무 낮은 것은 아닌지 생각해 볼 필요가 있다"고 했다.

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좌석 공급 확대 효과에 대해서는 기대감을 드러냈다. 정 사장은 "이미 KTX와 SRT 교차 운행을 통해 수서역 공급 좌석이 500석 이상 늘었고, 다음 달 15일부터 수서~서울역 연결 운행이 시작되면 주간 기준 약 2800석이 추가로 공급된다"며 "공급 좌석이 늘면 국민 입장에서는 예매도 수월해지고 서비스가 향상되는 것"이라고 했다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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