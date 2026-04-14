동두천시, 보산동 관광특구 '들썩'

김범룡과 함께한 상설공연 대성황

상설공연으로 지역 경제·문화 활성화 포문

경기 동두천시는 지난 11일 보산동 관광특구 내 두드림뮤직센터에서 열린 상설공연이 시민과 관람객의 뜨거운 호응 속에 성공적으로 마무리됐다고 14일 밝혔다.

2026년 첫 상설공연 김범룡 등 출연, 관객과 호흡하는 공연으로 큰 호응. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공연은 K-POP 댄스팀의 역동적인 무대로 시작해 현장 분위기를 한층 끌어올렸으며, 이어 트로트 가수 김수정이 흥겨운 무대를 선보이며 관객들의 호응을 이끌어냈다.

특히 이날 공연의 메인 무대에 오른 가수 김범룡은 '바람 바람 바람', '인생길' 등 대표곡 8곡을 열창하며 큰 박수를 받았다. 공연 중간에는 자신의 음악 인생과 관련된 다양한 에피소드를 전하며 관객들과 자연스럽게 소통해 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 만들었다.

가수 김범룡은 "대형 공연장도 좋지만 이렇게 가까이에서 관객과 호흡할 수 있는 무대가 더욱 의미 있고 즐겁다"라고 소감을 전했으며, 이날 공연에는 팬클럽 회원들도 함께 참여해 열띤 응원과 호응으로 공연의 열기를 더했다.

현장을 찾은 관람객들 역시 공연 내내 높은 몰입도를 보이며 큰 박수와 환호로 화답하는 등 만족도 높은 공연이었다는 평가를 받았다.

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동두천시는 이번 상설공연을 시작으로 두드림뮤직센터를 중심으로 한 문화예술 콘텐츠를 지속적으로 운영해 나갈 계획이며, 이를 통해 보산동 관광특구 활성화와 지역 상권과의 연계 효과를 더욱 확대해 나갈 방침이다.

2026년 첫 상설공연 김범룡 등 출연, 관객과 호흡하는 공연으로 큰 호응. 동두천시 제공 원본보기 아이콘

시 관계자는 "앞으로도 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 수준 높은 공연을 지속적으로 선보여 지역 문화예술의 거점으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.

동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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