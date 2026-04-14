전재수 "韓, 빈집털이 시도" 비판에

韓 "정치인의 집 아니고 시민의 집" 응수

한동훈 전 국민의힘 대표가 부산 북갑 지역에 전입신고를 하면서 보궐선거 출마를 공식화했다. 한 전 대표를 둘러싼 국민의힘 당내 갈등이 본격화되는 가운데 전재수 더불어민주당 의원이 한 전 대표의 출마를 두고 "빈집털이"라고 비판하자 한 전 대표는 "북구는 정치인의 집이 아니라 시민의 집"이라며 맞받았다.

14일 한 전 대표는 부산광역시 만덕2동 주민센터에서 전입신고를 했다. 그는 "부산에서 끝까지 정치하기로 마음먹었다"며 "선거의 시작이자 끝을 바로 여기서 하겠다"고 말했다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 14일 오후 부산 북구 만덕2동 행정복지센터를 찾아 전입신고를 하고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 전 의원이 한 전 대표의 출마에 대해 '빈집털이를 시도하는 것 같다'고 비판한 데 대해서는 "부산 북구는 정치인의 집이 아니라 시민들의 집"이라며 "자기 집으로 착각하는 거냐"고 응수했다.

한 전 대표는 "20여년 동안 여러 정치인들이 북구에서 당선됐지만 (북구의) 삶이 정말 나아졌냐"고 문제를 제기하며 "(기존 정치인과) 저의 차이점은 반드시 성과로 보여드리겠다는 것"이라고 말했다.

국민의힘 일각에서는 한 전 대표의 출마를 두고 단일화나 무공천 가능성이 거론되고 있다.

부산 지역 중진인 김도읍 의원은 "한 전 대표와 당이 동시에 후보를 내 3자 구도가 형성되면 어려워질 수 있다"며 북구갑 무공천을 제안했다. 반면 당 지도부는 "공석이 발생하면 후보를 공천할 것"이라며 "무공천은 전혀 고려하지 않는다"고 선을 그었다.

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이같은 상황에 대해 한 전 대표는 "정치인은 시민만 보고 정치하겠다는 일념만 있으면 된다"며 "공깃돌 놓듯 생각하는 정치는 안 하고 싶다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



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