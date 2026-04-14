"부산항 일몰·야경 선물 받았어요"… 팬스타그룹, 청소년·다문화가족 선셋크루즈

팬스타그룹이 청소년과 다문화 가족을 초청해 부산항의 황혼과 야경을 선물했다.

팬스타는 부산항 개항 150주년을 맞아 지난 11일 부산 지역 청소년과 다문화 가족 46명을 초청해 '부산항 선셋크루즈 투어'를 진행했다고 14일 알렸다.

앞서 3월 21일과 28일에도 각각 41명씩을 초청해 같은 프로그램을 운영하는 등 총 3차례에 걸쳐 행사를 이어왔다.

이번 행사는 해양관광 체험 기회가 상대적으로 적은 청소년과 다문화 가족을 대상으로 부산항의 의미와 역할을 알리기 위해 기획됐다.

참가자들은 2500t급 유람선 '팬스타 그레이스호'를 타고 부산항연안여객터미널을 출발해 북항과 영도, 조도, 오륙도 등 부산 대표 해양 경관을 둘러봤다. 해양도시 부산의 위상을 직접 체험하고 미래 비전을 그려보는 시간도 마련됐다.

팬스타 그레이스호는 지난해 11월 취항한 연안 크루즈로, 정원 502명을 수용할 수 있다. 부산항 일대를 운항하며 해양관광 활성화에 기여하고 있다.

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팬스타 관계자는 "미래 세대와 다문화 가족이 부산항의 가치와 가능성을 이해하는 계기가 되길 바란다"며 "부산항을 알리는 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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