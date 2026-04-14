국민의힘 이진숙 대구시장 예비후보는 14일 "지난 9일 장동혁 당대표를 만났고 장 대표는 저에게 국회로 와서 민주당의 폭정에 맞서 함께 싸우자고 제안했다"며 "그 충정은 높이 평가하지만 그보다 더 중요한 것은 국민의힘이라는 정당안에 원칙을 바로 세우는 일이다"고 밝혔다.

이 예비후보는 이날 오후3시 대구시 수성구 범어동 국민의힘대구시당에서 기자회견을 열어 "압도적인 1위 후보에 대해 기준과 원칙없이, 경선도 시키지 않고 자의적으로 컷오프시키는 그런 일이 국민의힘 당에 다시는 있어서는 안된다"며 "앞으로 제2, 제3의 이진숙이 절대 나와서는 안된다"고 못박았다.

이진숙 국민의힘 대구시장 예비후보 AD 원본보기 아이콘

이 예비후보는 이어 "장 대표의 제안이 의미가 있으려면 먼저 8인 경선이 복원돼아한다"며 "잘못된 것은 반드시 바로잡혀야 한다. 만약 이러한 시정 없이 소위 선당후사라는 이름으로 잘못된 결정을 받아들인다면 저는 불공정, 부정의에 타협하는 사람이 되고 말 것이며 대구시민들에 대한 배신자가 될 것이다"고 덧붙였다.

AD

이 예비후보는 "위기에 처한 지방선거에서 대구의 경선절차를 제대로 복원시켜야만 시민들이, 국민들이 다시 국민의힘에 마음을 열 것이다"며 "장동혁 당대표는 당대표로서 책임지고 공정한 경선절차를 복원시켜 달라. 지금 이대로 경선이 진행된다면 대구시민의 분노는 민주당이 아니라 국민의힘을 향하게 될 것이다"고 경고했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>