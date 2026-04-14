NH투자증권 "고액자산가 대상 패밀리오피스 세미나 개최"

NH투자증권은 패밀리오피스 가입 고객을 대상으로 하는 세미나를 서울 삼성동 파르나스 호텔에서 14일 개최했다고 밝혔다.

이번 세미나는 예탁자산 300억원 이상 패밀리오피스 서비스 가입 고객을 위한 프라이빗 행사다. 최근 글로벌 증시 변동성 확대에 따른 심도 있는 시장 점검과 전략적 대응 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이혁진 NH투자증권 연구위원의 '주식시장 전망 및 투자전략', 고민성 연구위원의 '해외주식 핵심종목(Top-Pick) 분석, 이지선 소믈리에가 전하는 '글로벌 리더들이 선택한 와인, 테이스팅' 등 다양한 주제로 마련했다.

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배광수 NH투자증권 WM사업부 대표는 "전사적 차원의 지원 시스템을 통해 리서치본부 및 투자자문위원과 함께하는 프라이빗 만찬 등 격조 높은 서비스를 정기적으로 제공 중" 이라며 "앞으로도 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 차별화된 세미나를 통해 압도적인 서비스 경험을 선사할 것"이라고 강조했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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