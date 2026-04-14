14일 글로벌녹색성장기구(GGGI)와 과학기술정보통신부가 글로벌 기후테크 촉진기금(CTAF) 운용을 위한 행정 협약식을 체결한 후 기념 사진을 찍고 있다. GGGI AD 원본보기 아이콘

글로벌녹색성장기구(사무총장 김상협, GGGI)는 14일 서울 본부에서 과학기술정보통신부와 '글로벌기후테크 촉진기금(CTAF:Climate Technology Accelerator Fund)' 운용을 위한 행정 협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 우리나라가 보유한 혁신 기후 기술의 글로벌 현지 실증을 통해 국제 사회의 녹색 성장을 견인하고, 기후 투자 결정의 효율성을 높이기 위해 추진됐다. 양측은 단순 기술 공여를 넘어, 프로젝트의 지속 가능성과 기후 금융 연계에 집중하기로 했다.

주요 협력 분야는 ▲투자 가능 프로젝트 개발, ▲녹색기후기금(GCF) 등 대규모 국제 기금 연계 프로젝트 기획, ▲기후 테크 정책·제도 및 글로벌 역량 강화 등 세 가지로 구성된다

올해 설립된 CTAF 는 GGGI 사무총장 직속 지식·기술 혁신 센터(Center for Thought Leadership)에 소속돼 운영된다. 기금은 국가별 수요에 맞춘 해결책을 제시해 회원국 및 파트너 국가들의 기후 회복력을 높이는 데 집중할 계획이다.

GGGI 측은 "특히 시장 기반 접근을 통해 확장 가능한 기술을 식별하고 상위 전략과 실질적 기후 행동 사이의 간극을 메우는 핵심 실행 메커니즘 역할을 수행할 것"이라고 설명했다.

향후 양측은 전통적인 기후 기술을 넘어 인공지능 전환(AX) 기술 등 미래 산업 분야에서도 협력을 강화하기로 했다.

이은영 과기정통부 연구성과혁신관은 "이번 기금은 우수 공공 기후 기술의 글로벌 확산과 온실 가스 감축에 기여하기 위한 국제기구 펀드"라며 "국제 사회에 실질적으로 기여하는 기금으로 발전하도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

김상협 GGGI 사무총장은 "GGGI의 40여 개 해외 사무소가 보유한 현지 수요 데이터베이스(DB)와 글로벌 네트워크를 활용해 기후테크 현지화를 적극 지원할 것"이라며 "더 많은 국가의 참여를 이끌어내 명실상부한 글로벌 기후 테크 실증 전문 기금으로 도약시키겠다"고 말했다.

CTAF는 GGGI와 과기정통부가 2026년 정부-민간-국제기구 간 협력을 통해 우리나라의 공공 기후 기술과 GGGI 해외 수요를 매칭해 해외 현지 실증 사업 및 기후 기술 현지화를 지원하기 위해 설립한 기금이다. 공공 기후 기술이란 한국 정부가 지원하는 연구개발(R&D) 사업을 통해 개발됐거나 그 과정에서 파생된 기후 기술을 말한다.

과기정통부는 올해부터 2032년까지 총 7년간 210억원을 공여하고 매년 3 개 이상의 프로젝트를 선정해 해외 실증사업을 추진할 계획이다.

GGGI는 2012년 UN 지속 가능한 발전 정상회의를 계기로 설립된 정부 간 국제기구이다.

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GGGI는 회원국들이 경제 성장과 환경적 지속가능성을 동시에 달성하며, 빈곤 감소와 사회적 포용을 실현하는 '녹색성장' 모델로 전환할 수 있도록 지원한다. 현재 55개 회원국과 30개 파트너 국가 및 지역통합 기구와 협력하여 전 세계 57개국 이상에서 다양한 사업을 수행하고 있다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



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