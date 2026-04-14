인천시는 내·외국인의 환전 편의를 위해 다음 달까지 인천지하철 5개 역에 무인 환전기를 설치할 계획이라고 14일 밝혔다.

설치 장소는 부평역, 인천터미널역, 테크노파크역, 계양역, 검암역 등 유동인구가 많은 역이다.

무인 환전기는 최대 15개국 화폐를 원화로 바꿀 수 있으며 미국 달러화, 엔화 등 주요 외화 구매가 가능하다. 또 모바일 앱을 통해 외화를 카드에 충전할 수 있고 점자 버튼과 음성 안내 서비스도 제공한다.

인천지하철역에 설치된 무인 환전기에서 외국인들이 환전을 하고 있다. 인천시 제공 AD 원본보기 아이콘

현재 인천에는 모두 24대의 무인 환전기가 운영 중이지만, 대부분 호텔(17곳)이나 공항에 설치돼 접근성이 떨어진다는 지적을 받고 있다.

인천은 전국에서 네번째로 외국인이 많은 도시로, 약 16만9000명의 외국인 주민이 거주하고 있다. 또 2024년도 외국인 관광객 수는 전년 대비 43% 증가한 약 103만명으로 환전 수요 역시 지속해서 증가하는 추세다.

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시 관계자는 "인천은 글로벌 도시로서 내·외국인의 국내외 이동 증가에 따라 환전 수요와 글로벌 수준의 도시 서비스 수요도 늘어나고 있다"며 지하철 역사 내 무인환전기 설치 배경을 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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