유관기관장 간담회 열고 협업체계 재정비

현장 중심 논의 통해 유기적 대응체계 구축

경남 진주시는 14일 시청 상황실에서 '2026년 정신건강 위기 대응 유관기관 기관장 간담회'를 개최했다.

이번 간담회는 최근 증가하는 정신건강 위기 상황에 보다 효과적으로 대응하고 지역사회 안전망을 강화하기 위해 마련됐다.

이날 회의에는 경찰서, 소방서, 교육지원청, 진주정신병원 등 주요 유관기관 기관장들이 참석해 정신건강 위기 대응 현황을 공유하고 협력체계 강화 방안을 논의했다.

진주시, 2026년 정신건강 위기대응 유관기관장 간담회 진행 현장 사진 AD 원본보기 아이콘

참석자들은 현장 중심의 다양한 의견을 나누며 위기 상황 발생 시 신속하고 유기적인 대응을 위한 기관 간 협업의 필요성에 공감했다. 아울러 기관별 역할을 점검하고, 현장에서 겪는 애로사항과 개선 과제에 대해서도 폭넓게 의견을 교환했다.

박일동 진주시 부시장은 "정신건강 위기 대응은 어느 한 기관의 노력만으로 해결하기 어려운 만큼 유관기관 간 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"며 "이번 논의가 현장에서 실질적으로 작동하는 협력체계로 이어질 수 있도록 지속해서 노력하겠다"고 말했다.

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진주시는 이번 간담회를 계기로 정기적인 협의와 정보 공유를 확대해 기관 간 협력체계를 더욱 공고히 하고, 정신건강 위기 대응의 신속성과 효율성을 높여 시민 안전과 정신건강 증진에 힘쓸 계획이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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