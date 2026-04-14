CBO 직책 신설…채유기 CPO, 한·미·일 제품 총괄

네이버웹툰의 미국 본사인 웹툰 엔터테인먼트는 글로벌 사업 효율성을 위해 실행력과 혁신 강화를 위해 최고사업책임자(CBO) 신설 등을 포함한 리더십 개편에 나섰다.

웹툰 엔터는 채유기 전 한국 서비스(네이버 웹툰·시리즈) 총괄을 최고제품책임자(CPO)로, 연고은 전 우아한형제들 최고성장마케팅책임자(CGMO)를 CBO로 임명하는 등의 임원 선임을 단행했다고 13일(현지시간) 밝혔다.



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이번에 선임된 채 CPO는 한국, 일본, 북미 등 지역별로 운영되던 웹툰 프로덕트 조직을 총괄하며 프로덕트 전략 수립을 담당한다. 그는 영어 서비스 '웹툰(WEBTOON)', 일본어 서비스 '라인망가' 프로덕트 운영 리더를 거쳤으며, 직전까지 한국 서비스(네이버웹툰·시리즈) 총괄직을 역임했다.

신설된 CBO 직에 영입된 연고은 전 우아한형제들 CGMO는 일본을 제외한 글로벌 웹툰 및 한국 사업을 총괄하며 콘텐츠, 창작자 지원, 마케팅, 그로스(Growth) 등 플랫폼 성장 관련 사업 영역을 이끈다.

연 CBO는 20여년간 전략 컨설팅과 마케팅, 그로스 분야에서 글로벌 경력을 쌓아왔다. 삼성전자와 맥킨지를 거쳐 딜리버리히어로 코리아 최고마케팅책임자(CMO), 클린 뷰티·리빙 브랜드 심플리오 창업자·최고경영자(CEO), 우아한형제들 CGMO를 역임했다. 하버드 경영대학원(MBA)을 졸업했다.

데이비드 리 웹툰 엔터테인먼트 최고재무책임자(CFO)는 왓패드 프레지던트를 겸임한다. 리 CFO는 광고 기반 무료 콘텐츠 강화와 창작 커뮤니티 확장 등을 기반으로 왓패드의 실적 개선을 추진한다. 리 CFO는 징가, 임파서블 푸즈 등 IT·소비재 기업과 베스트 바이 e커머스 부문에서 근무한 경력이 있다.

장태영 전 네이버웹툰 머신러닝(ML) 플랫폼 리더는 인공지능(AI) 총괄로 선임됐다. 장 총괄은 내부 AI 전환(AX)과 저작권 보호, 콘텐츠 추천, 번역 등 창작자 지원과 이용자 확대를 위한 AI 역량 강화를 맡는다. 그는 삼성전자 소프트웨어 엔지니어를 거쳐 2021년부터 네이버웹툰에서 머신러닝 및 AI 서비스 리더를 역임했다.

김신형 네이버웹툰 글로벌 전략·사업관리 리더는 IP 비즈니스 총괄로 선임됐다. 김 총괄은 글로벌 시장을 겨냥한 메가 IP 발굴·육성을 중심으로 IP 사업 확대에 주력한다. 영상, 게임, 굿즈(MD) 등 IP 밸류체인을 강화해 글로벌 성장과 창작자 수익 확대에도 박차를 가한다. 김 총괄은 2021년에 네이버웹툰에 합류해 글로벌 전략·사업관리 리더로 근무해왔다.

한편, 리 CFO가 겸임하던 웹툰 엔터테인먼트 최고운영책임자(COO) 직책과 최고개발책임자(CTO) 직책은 폐지한다.

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김용수 웹툰 엔터테인먼트 프레지던트는 "시장 경쟁 심화에 따른 위기 상황에서 통합된 글로벌 조직과 강력한 실행력을 바탕으로 과감한 변화를 단행할 것"이라며 "앞으로도 사업 가속화와 혁신에 집중하며 성장을 뒷받침할 수 있는 동력을 빠르게 확보해 나가겠다"고 말했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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