숨은 절경 한 컷에 담아라…기장군 관광사진 공모전 개최

‘기장 8경·야경’ 주제, 수상작 순회 전시도

기장군(군수 정종복)이 지역의 숨은 매력을 발굴하고 이를 널리 알리기 위해 '제3회 기장군 관광사진 공모전'을 개최하고, 기존 수상작 순회 전시회도 함께 추진한다.

이번 공모전은 '기장 8경의 탁 트인 절경'과 '바다와 도심이 어우러진 찬란한 야경'을 주제로 진행된다. 지난해까지가 기장의 전반적인 풍광을 담았다면, 올해는 익숙한 풍경 속 숨겨진 비경을 발굴해 기장만의 고유한 아름다움을 기록하는 데 초점을 맞췄다.

공모 대상은 달음산, 죽도, 일광·임랑해수욕장, 장안사 계곡, 홍연폭포, 소학대, 시랑대 등 기장 8경과 기장군 야경을 주제로 한 디지털 사진이다. 2025년 1월 이후 직접 촬영한 작품만 인정되며, 드론 촬영 사진은 응모할 수 없다.

참여는 연령과 거주지 제한 없이 기장군에 관심 있는 국민 누구나 가능하며, 1인당 1점까지 출품할 수 있다. 수상작은 향후 기장군 관광 홍보 콘텐츠로 활용되고, 다양한 매체와 전시를 통해 공개될 예정이다.

접수는 6월 1일부터 7월 24일까지 진행되며, 세부 내용은 기장군청 홈페이지 '고시/공고' 게시판에서 '관광사진'을 검색해 확인할 수 있다.

공모전에 앞서 지난 1·2회 수상작을 선보이는 순회 전시도 열린다. 전시에서는 우수작 20점이 공개되며 기장의 자연과 풍경을 생생하게 전달할 예정이다.

전시는 4월 17일부터 26일까지 기장역에서, 이어 4월 27일부터 5월 8일까지 안데르센 이야기관에서 진행된다.

AD

정종복 기장군수는 "찰나를 포착한 사진 한 장이 지닌 홍보의 힘은 매우 크다"며 "이번 공모전을 통해 기장의 숨은 비경이 널리 알려지고 관광 가치가 한층 높아지길 기대한다"고 말했다.

기장군은 앞선 두 차례 공모전을 통해 우수한 관광 콘텐츠를 확보하며 지역 홍보 기반을 다져왔다. 이번 공모전 역시 단순한 행사를 넘어 기장의 아름다움을 창의적으로 발굴하는 계기가 될 것으로 기대된다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>