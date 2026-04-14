이 대통령, 국무위원들에 당부

"사상 투쟁·논리 투쟁·권력투쟁도 해야"

이재명 대통령이 직업 공무원들을 '로봇 태권브이'에 비유하면서 국무위원들을 향해 관료 조직의 논리에 물들지 않도록 노력해야 한다고 강조했다.

이 대통령은 청와대에서 주재한 국무회의에서 "만약 지휘관이 빨간색이고 관료 조직이 회색이라면 머리부터 발끝까지 빨간색으로 만들기 위해 노력해야 한다"며 "실제로는 회색이 위로 밀고 올라와서 빨간색이 어느 날 회색이 돼 있다"고 말했다.

이어 이 대통령은 "주변 공무원들이 워낙 전문가들인데다 나름의 논리가 있어서 이야기하다 보니 그 말이 다 맞는 것 같다"며 "결국 국민은 빨간색을, 또는 파란색을 꽂았는데 나중에 보면 회색이 다 침투해서 거무튀튀하게 변해 있다"고 덧붙였다. 관료들의 논리에 포섭돼 애초 개혁의 선명성을 잃게 된다는 의미다.

그러면서 이 대통령은 "원래 그렇다. 거기에 들어가면 힘들다"면서 "사상 투쟁도, 논리 투쟁도, 권력 투쟁도 해야 한다"고 강조했다. 이어 "끊임없이 공부하면서 우리 권력의 원천인 국민이 뭘 원하는지 탐구해서 밑에서 밀고 올라오는 것을 견디고 밑으로 내려야 한다"고 덧붙였다.

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또 "그러려면 엄청난 에너지와 열정이 필요하다. 시간이 지나면 잘 안 된다"며 "저도 맨날 여러분 보고에만 의존하지 않고 회색으로 변하지 않으려고 엄청나게 노력하고 있다"고 말했다. 김민석 국무총리는 "선출직과 관료제의 민주주의 이론에 대해 강의하시면 돈 좀 벌겠다"며 농담을 하자, 이 대통령은 "이러다 쫓겨날 가능성이 많다"며 함께 웃었다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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