ETF 열기에…지난해 신탁업 수탁고 1516조원으로 증가

작년 증권사 수탁고 증가율 20.7%

상장지수펀드(ETF) 열기에 따라 증권사를 중심으로 지난해 신탁사 수탁고가 두자릿수 증가율을 기록했다.

15일 금융감독원의 '2025년 신탁업 영업실적(잠정)'에 따르면 지난해 60개 신탁사의 총 수탁고는 1516조5000억원으로 전년 대비 10.0% 증가한 것으로 나타났다. 46개 겸영 신탁사의 수탁고는 1059조원이고 14개 부동산 신탁사의 수탁고는 457조5000억원이었다.

업권별로 은행이 45.9%(696조원)로 가장 큰 비중을 보였다. 이어 부동산 신탁사 30.2%(457조5000억원), 증권사 21.9%(332조원), 보험사 2.0%(31조원) 등이 뒤를 이었다.

수탁고 증가율은 지난해 두자릿수로 크게 뛰었다. 2022년에는 4.9%, 2023년 7.1%, 2024년 5.9%로 한자릿수 증가율을 보였다. 특히 증권사의 증가율이 20.7%로 두드러졌다. ETF 등 인기로 투자가 편한 증권사로 투자자가 몰리면서 정기예금형 신탁과 퇴직연금 신탁으로 자금이 유입되면서다.

지난해 신탁재산별로 금전신탁이 726조5000억원으로 전년 대비 14.8% 늘어났다. 퇴직연금신탁(375조7000억원), 수시입출금신탁(102조4000억원), 정기예금형신탁(96조6000억원) 등 특정금전신탁이 모두 오르면서다. 재산신탁은 5.9% 증가한 788조4000억원이었다. 부동산 담보신탁(422조7000억원), 금전채권신탁(224조3000억원)은 뛰었지만 유가증권신탁(7조2000억원)은 감소했다. 종합재산신탁은 인지도 부족 등으로 8000억원에서 1조6000억원으로 늘어나는 데 그쳤다.

신탁 보수는 지난해 총 2조915억원으로 전년 대비 1.4% 올랐다. 은행(1조2182억원), 증권사(2403억원), 보험사(434억원) 등 겸영 신탁사의 보수는 모두 늘었다. 하지만 건설 경기 침체로 부동산신탁사 등 전업 신탁사의 보수(5896억원)는 오히려 감소했다. 재산별로도 금전신탁 보수는 퇴직연금 보수 증가에 따라 1조3877억원으로, 금전채권신탁의 보수도 659억원까지 올랐지만 부동산신탁 보수는 6379억원으로 줄었다.

AD

금감원 관계자는 "신탁사가 국민재산을 체계적으로 관리하는 역할을 충실히 하도록 제도 개선을 지원해나갈 것"이라고 말했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>