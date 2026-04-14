민주당에 입장 발표 촉구

김종훈 진보당 울산시장 예비후보가 6·3 지방선거를 앞두고 "내란 청산을 위해 민주·진보·개혁 세력 간 단결이 필요하다"며 김상욱 더불어민주당 울산시장 후보 등에 후보 단일화를 공식 제안했다.

왼쪽부터 윤종오 진보당 원내대표와 김종훈 진보당 울산시장 예비후보가 기자들의 질문에 답하고 있다. 심성아 기자 AD 원본보기 아이콘

김 후보는 14일 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "부산·울산·경남(부울경)은 내란 세력 청산의 중요한 척도인 만큼 민주·진보 세력이 총단결해 반드시 승리해야 한다"며 "이제는 민주당이 단일화에 대한 분명한 입장을 밝힐 때"라고 촉구했다.

김 후보는 "당 대 당 논의도 필요하지만, 후보들이 먼저 나서야 한다"며 "토론회, 공동 인터뷰 등 어떤 형식이든 정책과 비전을 중심으로 시민과 함께하는 단일화를 시작하자"고 제안했다.

기자회견에 함께 참석한 윤종오 진보당 원내대표는 "두 후보가 함께 울산이 처한 문제와 대안을 논의하는 시민 공론장을 연다면, 시민 알 권리가 충족되고 본선 경쟁력도 올라갈 것"이라며 "정청래 더불어민주당 대표가 마음을 열고 통합의 기운으로 논의가 빠르게 진행됐으면 한다"고 말했다.

김상욱 후보와 김두겸 국민의힘 후보(현 울산시장)는 오는 6월3일 치러지는 울산시장 선거 출마를 공식화하며 본격적인 선거전에 돌입했다.

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한편 이날 오전 조국 조국혁신당 대표가 경기 평택을 출마를 선언한 것과 관련해 윤 원내대표는 "2년간 같이 싸워왔던 것을 봤을 때 과연 올바른 선택인가, 또 진보당을 얕잡아 본 게 아닌가 하는 생각이 든다"며 "상당 부분 섭섭하기도 하다"고 말했다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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