이동항서 3일간, 체험·공연·먹거리 해조류축제

기장군(군수 정종복)은 오는 4월 17일부터 19일까지 일광읍 이동항 일대에서 '제13회 기장미역다시마축제'를 개최한다고 14일 전했다.

올해로 13회째를 맞은 이번 축제는 기장 미역과 다시마의 우수성을 널리 알리고, 어촌 지역에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

행사 기간 ▲개막식 ▲풍어제 ▲미역·다시마 생초캐기 체험 ▲미역·다시마 깜짝 경매 ▲미역국·해초비빔밥 무료 시식 ▲해상불꽃쇼 등 다양한 프로그램이 펼쳐진다. 또한 초대가수 김용임, 김성환을 비롯해 빈예서, 민희, 염수연, 장하온 등이 출연해 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

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정종복 기장군수는 "기장 미역과 다시마의 신선한 맛을 직접 체험하고 다양한 공연과 프로그램을 즐길 수 있도록 준비했다"며 "많은 분이 방문해 봄 바다의 매력을 만끽하시길 바란다"고 말했다.

기장 앞바다는 난류와 한류가 교차하는 천혜의 환경을 갖춰 예로부터 임금 수라상에 오를 만큼 품질이 뛰어난 해조류 산지로 유명하다. 다시마는 신진대사를 촉진해 면역력 강화에 도움을 주며, 미역은 중금속과 노폐물 배출과 산후 회복에 도움을 주는 식품으로 널리 알려져 있다.

13회 기장미역다시마축제 안내문. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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