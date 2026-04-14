금융앱에 놀이공원 넣었다…삼성금융, 모니모에 에버랜드 서비스 탑재

삼성금융네트웍스(이하 삼성금융)는 삼성금융 통합 앱 '모니모'에 에버랜드의 주요 앱 서비스를 탑재한다고 14일 밝혔다.

이달 말부터 모니모 고객은 앱 하나로 에버랜드를 더욱 편리하게 즐길 수 있게 된다. 탑재되는 주요 서비스는 ▲스마트 예약 및 줄서기 ▲실시간 어트랙션 운행 정보 ▲주차 정보 및 발레파킹 예약 ▲에버랜드 전용 포인트 '솜 포인트' 적립 및 사용 등이다. 에버랜드 이용에 필요한 주요 기능이 모니모 안으로 들어와 고객의 편의성이 확대될 전망이다.

이번 협업에서 가장 눈길을 끄는 것은 에버랜드 인기 어트랙션인 'T익스프레스'의 변신이다. 2008년 오픈 이후 18년 만에 처음으로 네이밍 스폰서가 변경돼 앞으로는 '모니모러시'로 명칭이 변경된다. 끊임없이 진화하는 모니모의 역동적인 모습과 모니모가 추구하는 빠르고 편리한 금융 서비스의 가치를 담았다.

삼성금융은 서비스 출시를 기념해 다양한 이벤트를 진행한다. 모니모 앱에서 이벤트에 응모한 고객들을 대상으로 추첨을 통해 에버랜드 이용권을 제공한다. 상세한 이벤트 내용은 이날부터 모니모 앱을 통해 확인할 수 있다. 삼성금융은 향후 다양한 이벤트를 지속적으로 진행할 예정이다.

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삼성금융 관계자는 "에버랜드와의 협업은 고객들에게 금융을 넘어 일상 속 즐거움과 이용 편의를 높이고 차별화된 경험을 제공하기 위한 것"이라며 "앞으로도 모니모는 고객의 일상에 차별화된 경험을 제공하는 '종합 생활 플랫폼'으로 진화해 나갈 것"이라고 말했다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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