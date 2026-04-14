5~7월 인천e음 캐시백 20% 상향…주유도 가능

고유가 피해지원금 취약계층 5만원 추가 지급

인천시는 중동 전쟁 장기화로 인한 고유가, 고환율 위기를 극복하기 위해 총 1657억원 규모의 '인천형 민생지원' 추가경정예산안을 편성했다고 14일 밝혔다.

시는 이를 재원으로 지역화폐(인천e음카드) 캐시백 확대, 주유비 할인, 고유가 피해지원금 추가 지급, 농어업인 수당 선지급 등을 추진할 계획이다.

'인천형 민생지원' 추경안. 인천시 제공 AD 원본보기 아이콘

우선 민생안정과 소상공인 지원을 위해 인천e음 혜택을 파격적으로 확대한다. 인천e음카드에 1145억원 추경예산을 투입해 다음 달부터 3개월간 캐시백 비율을 기존 10%에서 20%로 높이고, 월 결제 한도도 기존 30만원에서 50만원으로 상향 조정한다.

또 인천e카드 사용처를 시내 모든 주유소로 확대해 카드 이용자가 L당 400원가량의 주유비 할인 혜택을 선택할 수 있게 했다.

시는 150억원을 들여 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가정에 고유가 피해지원금 5만원씩을 추가로 지급할 계획이다.

고유가로 직격탄을 맞은 택시·화물차 종사자 지원 차원에서 노후 택시 폐차 지원 대상을 666대에서 1600대로 늘리고, 화물차 유가보조금도 증액한다. 농어업인에게 매월 5만원씩 지급되는 수당은 다음 달에 1년치(60만원)를 선지급할 계획이다.

시는 이달 중 추경안에 대한 시의회 심의를 거쳐 곧바로 시행할 방침이다.

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유정복 시장은 "지방교부세 증액분을 이번 민생지원 추경에 전액 투입하고, 정부가 지방정부에 부담하도록 한 20% 고유가 피해지원금 지방비 분담분은 지방채를 발행해 시가 책임질 것"이라며 "시민이 하루빨리 지원책을 체감하도록 속도감 있게 준비하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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