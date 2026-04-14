KB국민은행, 'KB Star 지수연동예금 26-3호' 출시

상승낙아웃형(고수익추구형) 가입 시

지수변동 따라 최저 연 2.00%~ 최고 연 13.80% 가능

오는 22일까지 KB스타뱅킹·영업점에서 가입 가능

KB국민은행은 만기 유지 시 원금을 보장하면서도 기초자산의 변동에 따라 추가적인 수익률을 기대할 수 있는 'KB Star 지수연동예금 26-3호'를 출시했다고 14일 밝혔다.

이번에 판매하는 'KB Star 지수연동예금 26-3호'는 KOSPI 200지수를 기초자산으로 하는 1년 만기 상품이며 ▲상승추구형(최저이율보장형) ▲상승낙아웃형(최저이율보장형) ▲상승낙아웃형(고수익추구형)으로 구성됐다.

먼저 '상승추구형(최저이율보장형)'은 기초자산의 상승률에 따라 만기 이율이 결정되며 만기 이율은 최저 연 2.95%부터 최고 연 3.05%(세금공제 전)의 이율을 제공한다.

'상승낙아웃형(최저이율보장형)'은 기초자산의 상승률에 따라 최저 연 2.95%부터 최고 연 3.50%(세금공제 전)의 만기 이율을 제공한다. '상승낙아웃형(고수익추구형)은 최저 연 2.00%부터 최고 연 13.80%(세금공제전)의 만기 이율을 제공한다. 모두 13일 기준이다.

다만 '상승낙아웃형(최저이율보장형)'은 관찰기간 중에 기초자산이 25% 초과 상승한 경우 최저이율로 만기 이율이 확정되고, '상승낙아웃형(고수익추구형)'은 관찰기간 중에 기초자산이 20% 초과 상승한 경우 최저이율로 만기 이율이 확정된다.

AD

해당 상품의 모집 기간은 오는 22일까지이며, KB스타뱅킹 또는 영업점을 통해 가입할 수 있다. 모집 한도는 상승추구형(최저이율보장형)과 상승낙아웃형(최저이율보장형)은 각 1000억원이고 상승낙아웃형(고수익추구형)은 500억원이다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>