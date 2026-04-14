경기도일자리재단이 청년을 대상으로 공공기관 기반의 실무 중심 일경험 기회를 제공하는 '미래내일 일경험 지원사업'을 진행한다.

'미래내일 일경험 지원사업'은 청년의 직무역량 강화와 원활한 취업시장 진입 지원을 위해 고용노동부와 대한상공회의소 일경험 통합지원센터가 주관하고 경기도일자리재단이 운영하는 사업이다.

도 일자리재단은 사업참여 공공기관 담당자와 멘토 등을 대상으로 14일 경기도경제과학진흥원에서 '미래내일 일경험 지원사업' 설명회를 열어 운영 방향과 세부 추진계획을 공유했다.

이번 사업에는 경기콘텐츠진흥원, 차세대융합기술연구원, 경기도농수산진흥원, 경기도여성가족재단 등 경기도 및 유관 공공기관 총 19개 기관이 참여한다. 경영, 문화, 연구 등 다양한 분야에서 98명의 청년에게 직무 경험을 제공한다.

참여 청년은 이번 달 모집과 선발을 거쳐 이달 27일부터 10주간 공공기관에서 일경험 프로그램에 참여한다. 참여자에게는 수당과 체류비를 지원한다. 참여기관과 멘토에게도 인센티브를 제공해 안정적인 사업 운영을 도모한다.

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김동현 도 일자리재단 남부사업본부장은 "이번 설명회를 통해 사업 이해도를 높이고 참여기관과의 협력을 강화해 청년에게 실질적인 직무 경험을 제공할 수 있는 기반을 마련하겠다"며 "앞으로도 청년 일경험 기회를 확대할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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