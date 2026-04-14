수협, 신입직원 일괄공채 돌입…총 233명 선발

전국 56개 회원조합 참여

학력·연령 제한 없어



수협중앙회(회장 노동진)가 전국 수협 회원조합의 일괄 공개채용을 통해 신입직원을 선발한다고 14일 밝혔다.

일괄 공채는 회원 조합 개별채용에 소모되는 시간과 비용을 절감하고 공정성과 투명성을 강화하기 위해 수협 중앙회가 면접 전형을 제외한 모든 채용 절차를 주관하는 공채 제도다.

이번 채용에는 전국 56개 회원조합이 참여해 일반관리계 219명(일반 209명, 보훈 10명), 기술·기능계 14명 등 총 233명을 선발할 예정이라고 설명했다. 지원자의 학력·연령에는 제한이 없다.

권역별 채용인원은 회원조합 본소 소재지 기준으로 서울 1곳(5명), 경인 4곳(19명), 강원 9곳(26명), 충청 3곳(8명), 전북 3곳(12명), 전남 9곳(38명), 경북 4곳(18명), 경남 12곳(44명), 부산 6곳(33명), 제주 5곳(30명)이다.

지원서 접수는 오는 23일까지 진행되며, 서류전형 합격자는 다음 달 4일 오후 2시에 채용공고 홈페이지에서 발표된다.

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서류합격자 대상 필기고시는 같은 달 16일 서울에서 치러진다. 일반관리계와 기술·기능계 부문 모두 필수과목으로 인성검사와 NCS 직업기초능력평가를 치러야 하고, 일반관리계는 민법, 회계학, 경영학, 수협법, 상업경제 중 한 과목을 선택해 전공시험을 봐야 한다.

필기합격자를 대상으로 다음달 26일부터 6월 2일까지 회원조합별 인성면접과 실무면접 등의 면접전형이 진행되고, 최종합격자는 6월 6일 발표될 예정이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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