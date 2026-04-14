연행 중 경찰관 조롱하며 때리기도

클럽 자료사진. 게티이미지뱅크 AD 원본보기 아이콘

클럽 입장 제지에 분노한 부산 한 구청 공무원이 종업원과 출동 경찰관을 폭행했다가 재판에 넘겨져 벌금형을 선고받았다.

14일 법조계에 따르면 부산지법 형사7단독(장기석 부장판사)은 공무집행방해 혐의로 기소된 20대 여성 A씨에게 벌금 300만원을 선고했다.

A씨는 지난해 7월23일 자정 40분쯤 부산 부산진구 한 클럽 앞에서 입장을 제지당하자 종업원을 폭행하고 경찰 지구대로 이동하는 과정에서 경찰관에게 욕설하고 때린 혐의를 받는다.

당시 A씨는 현행범으로 체포돼 순찰차에 탑승한 상태에서 경찰관에게 외모 비하와 조롱 섞인 발언을 하면서 수갑을 찬 양손으로 목 부위를 폭행하고 오른발로 팔을 차기도 했다.

장 부장판사는 "피고인에게 범죄 전력이 없고, 범행 경위에 참작할 사정이 있는 점 등을 고려해 형을 정했다"고 밝혔다.

AD

A씨가 속한 기초지자체는 사건 판결문을 받은 뒤 징계 절차에 착수할 예정이다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>