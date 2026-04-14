유가족에 각각 3000만원씩

에쓰오일은 전라남도 완도군 공장 화재 진압 과정에서 순직한 완도소방서 고 박승원 소방위와 고 노태영 소방사 유가족에게 각각 위로금 3000만원을 전달한다고 14일 밝혔다.

안와르 알 히즈아지 에쓰오일 최고경영자(CEO). 에쓰오일 AD 원본보기 아이콘

두 순직 소방관은 지난 12일 오전 8시 30분께 전남 완도군 공장에서 발생한 화재 현장에 출동해 진화 작업을 수행하던 중 사고로 순직했다.

에쓰오일 관계자는 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신하다 불의의 사고를 당한 소방관들의 명복을 빈다"며 "유가족들께 깊은 애도의 뜻을 전하며 이번 위로금이 슬픔을 극복하고 일상으로 돌아가는 데 조금이나마 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

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한편 에쓰오일은 2006년부터 소방청과 '소방영웅지킴이' 협약을 체결하고, 영웅소방관 표창, 순직 소방관 유가족 위로금 및 자녀 학자금 지원, 부상 소방관 격려금 지급, 소방관 부부 휴(休) 캠프 운영 등 후원을 이어오고 있다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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