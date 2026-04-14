이재명 대통령은 자신의 퇴임식을 세종에서 하겠다며 임기 내 세종 집무실을 이용할 수 있도록 신속하게 공사하라고 지시했다고 14일 청와대가 밝혔다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 춘추관 브리핑에서 "당초 국민과의 약속대로 2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"며 "이를 통해 행정수도를 완성하고 진정한 국가균형성장 시대를 열어가겠다"고 전했다.

이 수석은 "이번 부지 조성공사는 국가균형성장의 상징적이고 중요한 의미를 지닌다"며 "행정수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 공사, 첫 삽이기 때문"이라고 설명했다.

대통령 세종 집무실 건립을 위한 부지 조성 공사 입찰 공고는 15일 이뤄진다. 부지는 35만㎡로 사업비는 98억원, 공사 기간은 14개월이다. 이와 함께 대통령 세종 집무실 설계 공모도 진행 중이다. 청와대는 이달 말 당선자를 선정하고 내년 8월 건축공사에 돌입한다.

AD

앞서 이 대통령은 지난해 12월12일 세종컨벤션센터에서 열린 업무보고에서 "제가 용산(대통령실)을 갔다가 청와대 잠깐 갔다가 퇴임식은 세종에서 하게 될 것 같다고 여러 차례 얘기했다"며 "2030년에 행복청에서 대통령 집무실을 지으면 잠깐 얼굴만 보고 가는 건가. 좀 더 서둘러야 할 것 같다"고 주문한 바 있다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>