황리단길 주차난 해소부터 고독사 예방

산단 안전점검까지 현안 챙기기 집중

경주시가 관광객 편의를 위한 인프라 확충과 더불어 취약계층 보호를 위한 복지 안전망 강화, 산업 현장의 안전 점검 등 다각적인 시정 운영을 통해 지역 활력 제고에 나서고 있다.

경주 황리단길에 조성된 대규모 공영주차장이 운영 초기부터 높은 이용률을 보이며 지역 주차난 해소에 중추적인 역할을 하고 있다.

지난 주말 총 894면 규모의 황리단길 공영주차장이 방문객 차량으로 가득 차 대부분 만차를 기록했다. [사진제공= 경주시] AD 원본보기 아이콘

14일 시에 따르면 지난 주말 총 894면 규모의 황리단길 공영주차장은 방문객 차량으로 가득 차 대부분 만차를 기록했다.

2019년부터 245억 원의 사업비를 투입해 조성된 이 주차장은 올해 1월부터 본격적인 운영에 들어갔으며, 시내버스 순환 노선과 연계해 관광객들의 이동 편의를 대폭 개선했다는 평을 받고 있다.

현재 무료로 운영 중인 해당 주차장은 올해 하반기부터 유료로 전환될 예정이다.

복지 분야에서는 고독사 예방을 위한 현장 밀착형 대응 체계를 강화한다.

시는 지난 13일 경주우체국과 '안부살핌 우편서비스' 업무협약을 체결하고, 오는 5월부터 중·장년 1인 가구 등을 대상으로 본격적인 안부 확인에 나선다.

해당 서비스는 우체국 집배원이 월 2회 대상 가구를 방문해 생필품을 전달하며 직접 안부를 살피는 방식으로 운영된다.

이는 기존 비대면 관리 체계의 한계를 보완하고, 지역 사정에 밝은 집배원의 인적 네트워크를 활용해 위기 가구를 조기에 발굴하는 데 목적이 있다.

안전과 시민 소통을 위한 행보도 지속되고 있다.

시는 이달 20일까지 완공 및 조성 중인 산업단지와 농공단지 35개소를 대상으로 봄철 취약시설 안전점검을 실시한다.

옹벽, 절개지 등 위험 요소를 사전에 차단하고 긴급 복구 체계를 점검해 안전한 산업 환경을 조성한다는 방침이다.

앞서 지난 11일에는 진평왕릉 일원에서 '제3회 선덕여왕길 왕벚꽃 맨발행사'를 개최해 시민 800여 명과 함께 걷기 문화를 확산했으며, 13일에는 경북동부노인보호전문기관과 노인종합복지관이 노인학대 예방을 위한 협약을 맺는 등 사회적 약자 보호를 위한 협력 체계 구축에도 박차를 가하고 있다.

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최혁준 경주시장 권한대행은 "관광 활성화를 위한 기반 시설 확충과 더불어 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 촘촘한 복지·안전망을 구축해 나가는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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