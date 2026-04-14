검도·수영에서 금메달 따내며 두각

전년 대비 4계단 상승 '성취상'의미

전년도 도민체전 종합 8위에서 4위로 성장세를 탄 무안군체육회. 무안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 무안군이 전라남도체육대회에서 역대 최고 성적을 거두며 체육 경쟁력을 입증했다.

군은 지난 10일부터 13일까지 구례군 일원에서 열린 제65회 전라남도체육대회에서 종합 4위를 기록했다고 밝혔다.

이번 대회에는 전남 22개 시·군에서 약 2만여 명이 참가했으며, 무안군은 23개 전 종목에 선수단 313명을 출전시켜 기량을 겨뤘다.

그 결과 총점 3만1,500점을 기록하며 순천시, 여수시, 광양시에 이어 종합 4위에 올랐다. 이는 전년도 종합 8위에서 4계단 상승한 성과다.

특히 군은 전년 대비 성적 향상을 인정받아 '성취상'을 수상하며 의미를 더했다.

종목별로는 금메달 4개, 은메달 9개, 동메달 12개 등 총 25개의 메달을 획득했다. 검도와 수영에서 금메달을 따내며 두각을 나타냈고, 골프와 바둑, 배드민턴, 복싱, 역도, 태권도 등 다양한 종목에서도 고른 성적을 거두며 종합 순위 상승을 이끌었다.

김병중 무안군수 권한대행은 "선수단과 지도자, 체육 관계자들의 헌신이 만들어낸 값진 성과"라며 "앞으로도 체육 기반을 강화해 군민과 함께하는 건강한 체육 환경을 조성하겠다"고 말했다.

류춘오 무안군체육회장은 "선수들이 더 나은 환경에서 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

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한편 무안군은 대회 준비 과정에서 장비 지원과 훈련 여건 개선 등 다양한 지원을 펼쳐 선수들이 최상의 컨디션에서 경기에 임할 수 있도록 뒷받침한 것으로 나타났다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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