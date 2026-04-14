中, 한반도 담당 외교부 차관 면직
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중국 정부가 한반도를 포함해 아시아 외교를 맡아온 외교부 부부장(차관급)을 면직했다.
시진핑 중국 국가 주석. 연합뉴스
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중국 국무원은 14일 쑨웨이둥 외교부 부부장을 면직하는 등 국가 공무원 인사를 발표했다.
쑨웨이둥은 외교부 아시아국과 정책기획 부서 등을 거쳤다. 주파키스탄 대사와 주인도 대사를 지낸 뒤 2022년 외교부 부부장으로 승진했다.
그는 주말레이시아대사관과 주인도대사관에서도 근무했다. 외교부 아시아국 부국장과 정책기획사 사장 등을 지내며 한반도를 포함한 아시아 외교 전반을 담당했다. 북핵 문제와 한반도 정세 관리 등 실무 라인에서도 일정한 역할을 맡아온 것으로 알려졌다.
지난해 9월 김정은 북한 국무위원장의 방중 당시 베이징역에서 차이치 중국공산당 중앙서기처 서기, 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 등과 함께 영접한 바 있다. 올해 3월에는 푸젠성 취안저우에서 필리핀 측과 남중국해 문제를 논의하는 양자협의체(BCM) 회의를 공동 주재하기도 했다.
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이날 국무원은 안루성 국가철도국 부국장도 면직하고 후임에 자오원팡을 임명했다.
유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
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