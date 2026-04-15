"삼성전자 팔고 SK하이닉스 산 외국인"…김호영 대표 "이 수급이 보내는 신호 읽어야 합니다"

어제 코스피 외국인은 전체적으로 순매도였다. 그런데 외국인 순매수 1위 종목은 SK하이닉스였다. 동시에 삼성전자는 2.43% 하락 마감. 같은 반도체인데 방향이 정반대였다.

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김호영 대표는 이 수급 신호를 이렇게 읽는다.

"외국인이 삼성전자는 차익실현하고 SK하이닉스로 갈아타고 있습니다. 이유는 4월 23일 실적 발표입니다. 컨센서스가 35조 9천억원인데, 증권가는 40조원을 넘길 거라 보고 있어요. D램 가격이 전 분기 대비 65%, 낸드가 78% 올랐습니다. 비수기가 사라졌습니다."

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"지금 SK하이닉스 주가가 104만원대입니다. 목표주가 200만원과의 괴리가 96%예요. 유가 급등 공포로 시장이 흔들리는 지금, 실적이 뒷받침되는 이 종목을 담는 게 맞는 판단입니다."

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